Con l’arrivo di Allegri, Alex Meret torna a essere il portiere titolare del Napoli. Federico Pastorello, agente del giocatore, ha spiegato che il nuovo allenatore ha comunicato chiaramente le gerarchie rispetto a quanto avvenuto sotto l’era precedente. La scelta di Allegri si è tradotta in un cambio di ruolo per Meret, che ora si trova al primo posto tra i portieri della squadra.

Alex Meret torna titolare al Napoli con l’arrivo di Allegri. Federico Pastorello, agente del portiere, rivela come il nuovo tecnico ha chiarito subito le gerarchie rispetto a quanto accaduto sotto Conte. Meret e le gerarchie: la differenza tra Conte e Allegri. Il dualismo tra i pali azzurri appartiene ormai al passato. Pastorello ha spiegato a Sky Sport il cambio di rotta: “ Oggi le gerarchie sono un po’ più definite e credo che Meret sia leggermente sopra. Poi decide il campo “. Una posizione netta rispetto alla stagione precedente, quando Conte aveva gestito la situazione diversamente nonostante avesse richiesto esplicitamente il rinnovo del contratto dell’estremo difensore friulano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Meret e Milinkovic-Savic, trapela la scelta di Allegri: l’agente svela la gerarchia del Napoli

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DIMARO DAY 8 Napoli, inizia l’allenamento dei portieri: in campo Meret, Milinkovic-Savic e Contini. x.com

Meret: Entro, Prendo goal, esco, Ciao. reddit

Alla mezzora il primo cambio per il Napoli: fuori Meret, dentro Milinkovic-SavicDopo mezzora di Napoli-Arezzo sul campo di Carciato, a Dimaro, Massimiliano Allegri effettua il primo cambio: esce Meret, entra Milinkovic-Savic. tuttonapoli.net

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