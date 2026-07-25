Meret avanti nelle gerarchie | Pastorello chiarisce il futuro

Da forzazzurri.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere Alex Meret si trova ora in posizione di vantaggio nelle gerarchie del Napoli rispetto alla scorsa stagione. La sua posizione tra i pali è più consolidata, secondo quanto confermato da un responsabile del settore. Nessun cambiamento recente ha modificato questa situazione, che si mantiene stabile in attesa di eventuali sviluppi futuri. La scelta definitiva sembra ormai orientata verso il numero uno attuale, senza variazioni di rilievo.

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Le gerarchie tra i portieri del Napoli sembrano oggi più definite rispetto alla scorsa stagione. Alex Meret. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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