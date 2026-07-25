Montecatini Terme, 25 luglio 2026 – Prosegue a distanza il botta e risposta tra l’amministrazione comunale e Anva, associazione venditori ambulanti di Confesercenti. A intervenire è il presidente nazionale Maurizio Innocenti, che replica con fermezza alle recenti dichiarazioni del sindaco Claudio Del Rosso, sottolineando come la priorità resti, a suo avviso, la gestione del mercato cittadino, piuttosto che le polemiche su iniziative collaterali nel centro storico. “Pur di non rispondere nel merito e magari cominciare, da subito, a risolvere i problemi più semplici – afferma il presidente nazionale di Anva-Confesercenti - il sindaco si risente facendo poi riferimento ad iniziative in centro che non condividiamo per alcuni aspetti, ma che per noi non sono la priorità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato, Anva risponde al sindaco: “Le scelte sono urgenti”

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