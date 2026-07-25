Mercato Anva risponde al sindaco | Le scelte sono urgenti
Anva, l’associazione dei venditori ambulanti di Confesercenti, ha ribadito l’urgenza di adottare nuove scelte sul mercato locale, rispondendo alle dichiarazioni del sindaco. La discussione tra le parti prosegue senza una decisione definitiva.
Montecatini Terme, 25 luglio 2026 – Prosegue a distanza il botta e risposta tra l’amministrazione comunale e Anva, associazione venditori ambulanti di Confesercenti. A intervenire è il presidente nazionale Maurizio Innocenti, che replica con fermezza alle recenti dichiarazioni del sindaco Claudio Del Rosso, sottolineando come la priorità resti, a suo avviso, la gestione del mercato cittadino, piuttosto che le polemiche su iniziative collaterali nel centro storico. “Pur di non rispondere nel merito e magari cominciare, da subito, a risolvere i problemi più semplici – afferma il presidente nazionale di Anva-Confesercenti - il sindaco si risente facendo poi riferimento ad iniziative in centro che non condividiamo per alcuni aspetti, ma che per noi non sono la priorità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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