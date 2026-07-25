Nel 494 a.C., i plebei romani lasciarono la città e si ritirarono sull’Aventino come forma di protesta contro i debiti e i soprusi dei patrizi. Questa azione rappresenta un episodio storico di rivolta sociale che ha coinvolto la classe meno abbiente di Roma. La protesta portò a una serie di cambiamenti politici e sociali, tra cui l’istituzione della tribunicia potestas e la creazione del collegio dei tribuni della plebe.

Nel 494 a.C. i plebei romani abbandonarono la città per protestare contro i debiti e i soprusi dei patrizi e si ritirarono sull’Aventino. La (prima) secessione della plebe rientrò ad opera del console e senatore Menenio Agrippa, il quale convinse i rivoltosi a tornare a Roma raccontando il celebre “apologo”, in cui paragonava la società romana a un corpo umano. La metafora sembrava un trattato di medicina ante litteram, ma fu convincente. Un tempo, narrò Menenio Agrippa, le membra del corpo umano si ribellarono allo stomaco, accusandolo di rimanere ozioso mentre loro faticavano per nutrirlo. Decisero così di smettere di portargli cibo. Molto presto, però, le membra e l’intero corpo si indebolirono fino a deperire: lo stomaco, infatti, non consumava passivamente le energie, ma distribuiva il nutrimento a tutto l’organismo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Menenio Agrippa e la lezione dimenticata sull’immigrazione. Il racconto di Cazzola

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