Un uomo si è tuffato nel lago da una barca e non è più riemerso. L’incidente è avvenuto davanti ai tre figli, che erano con lui sull’imbarcazione. I soccorritori hanno avviato le ricerche senza esito finora. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte è stato comunicato. Le operazioni di ricerca continuano nel tentativo di ritrovare il disperso.

Menaggio, 25 luglio 2026 – Si tuffa in acqua da una barca e non riemerge più. Il tutto sotto gli occhi dei tre figli, che si trovavano con lui sull’imbarcazione. Gli addetti del Reparto operativo laghi della Guardia costiera sono alla ricerca di un uomo, finito nel lago nella zona di Menaggio. Con loo ci sono anche i vigili del fuoco da Milano e Como. L’allarme. Sono stati diversi i testimoni dell’accaduto che hanno chiamato il 112, numero unico d’emergenza, per segnalare la sparizione dell’uomo nelle acque del Lario. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il mezzo navale della Guardia costiera di stanza a Menaggio, i cui operatori hanno avviato le ricerche di superficie e acquisito informazioni dai tre figli che si trovavano sul natante per individuare il punto più preciso della mancata riemersione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Menaggio: si tuffa dalla barca nel lago sotto gli occhi dei tre figli e non riemerge più

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