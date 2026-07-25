Un uomo olandese si è tuffato nel lago davanti ai figli e non è più riemerso. Le ricerche sono iniziate subito, coinvolgendo diverse imbarcazioni e soccorritori. La zona interessata si trova davanti a Menaggio. La Guardia Costiera e i vigili del fuoco stanno perlustrando l’area senza esito finora. La scomparsa è stata segnalata alle autorità intorno alle 12.30. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulle circostanze del tuffo.

Sono ore di apprensione sul lago di Como, dove dalla tarda mattinata di sabato 25 luglio un turista olandese risulta disperso dopo essersi tuffato nelle acque al largo di Menaggio. L’uomo si trovava a bordo di un’imbarcazione insieme ai suoi tre figli quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in acqua con uno dei ragazzi senza più riemergere. L’allarme è scattato intorno alle 12.30, dando il via a una vasta operazione di ricerca che vede impegnati vigili del fuoco, Guardia Costiera, carabinieri e personale sanitario. Le operazioni sono coordinate dalla Capitaneria di porto, che sta concentrando gli sforzi nell’area in cui l’uomo è stato visto per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Menaggio, si tuffa nel lago davanti ai figli e scompare: la maxi operazione di soccorso

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