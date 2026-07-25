Durante un matrimonio civile, alcune star come Dua Lipa e Aurora Ramazzotti hanno scelto abiti eleganti e sobri. Dua Lipa ha optato per un look semplice durante la cerimonia presso l'Old Marylebone Town Hall a Londra, un luogo noto anche per altri matrimoni di rilievo. Aurora Ramazzotti ha partecipato a un evento simile, senza dettagli specifici sul suo abbigliamento. Entrambe hanno scelto di mantenere uno stile adatto all'occasione.

Pensiamo alle star: da Dua Lipa, che ha sposato Callum Turner con una cerimonia civile intima presso l'Old Marylebone Town Hall di Londra (dove si sono sposati personaggi del calibro di Paul McCartney e Liam Gallagher) o, ancora più di recente, ad Aurora Ramazzotti. Ma se la prima è stata molto apprezzata per la scelta del wedding look in comune (un completo Schiaparelli su misura formato da un tailleur gonna color avorio dalle linee scolpite, disegnato da Daniel Roseberry, e un cappello a tesa larga firmato Stephen Jones), per il suo «sì» al comune di Militello in Val di Catania in Sicilia con Goffredo Cerza, la mise della figlia di Eros e Michelle Hunziker ha ricevuto qualche critica sul web. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matrimonio civile: cosa dice (davvero) il galateo sul dress code della sposa?

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Matrimonio misto nellIslam: cosa dice davvero il diritto islamico

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