Il galateo del matrimonio stabilisce alcune regole di comportamento per gli sposi e gli invitati, coprendo aspetti come l’abbigliamento, i regali e gli errori da evitare. Tra le questioni più comuni ci sono i commenti sul modo di gestire gli oggetti ricevuti in dono e le discussioni sul posizionamento di articoli decorativi, come i nano da giardino. Questi dettagli spesso diventano motivo di conversazioni tra le coppie, riflettendo le diverse opinioni su cosa sia appropriato e cosa no durante le occasioni festive.

Lei: “dove mettiamo questo nano da giardino che ci hanno regalato i tuoi zii? “, lui: “in giardino, ovvio!”, lei: “ma sei matto? Troviamogli un posto in cantina”, lui: “ma se poi ci vengono a trovare e non lo vedono cosa diciamo?”, lei “che si è rotto!”, lui: “brava, cosi ce lo regalano di nuovo!”. Comincia cosi una delle prime discussioni di due sposini al ritorno dal viaggio di nozze. Un semplice scambio di battute che si risolve con complicità ma potrebbe anche sfociare in un aspro litigio. La causa? Un regalo di nozze scelto, in buonafede, sul proprio gusto personale dando per scontato che coincida con quello della coppia. L’ elenco dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Galateo del matrimonio, le regole per sposi e invitati: cosa indossare, cosa regalare e gli errori da evitare

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Generational Shift: The New Rules for Wedding Rehearsal Dinners and Guests

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