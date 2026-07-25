Massa Lubrense violato da un grande gozzo che effettuava attività di charter il fiordo di Crapolla
L'episodio si potrebbe archiviare come una delle tante violazioni del codice della nautica, delle ordinanze delle Autorità marittime e del buon senso che quotidianamente, in misura esponenziale durante i fine settimana, si verificano all'interno dell'Area marina protetta di punta Campanella. In realtà, l'irruzione di un grande gozzo adibito all'attività di charter all'interno del suggestivo fiordo di Crapolla, a meno di un miglio dalla Marina del Cantone, rappresenta un vero e proprio oltraggio all'ambiente e all'ecosistema. E costituisce anche un pericolo per l'incolumità dei bagnanti. Non a caso... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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