Massa Lubrense violato da un grande gozzo che effettuava attività di charter il fiordo di Crapolla

Da napoli.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'episodio si potrebbe archiviare come una delle tante violazioni del codice della nautica, delle ordinanze delle Autorità marittime e del buon senso che quotidianamente, in misura esponenziale durante i fine settimana, si verificano all'interno dell'Area marina protetta di punta Campanella. In realtà, l'irruzione di un grande gozzo adibito all'attività di charter all'interno del suggestivo fiordo di Crapolla, a meno di un miglio dalla Marina del Cantone, rappresenta un vero e proprio oltraggio all'ambiente e all'ecosistema. E costituisce anche un pericolo per l'incolumità dei bagnanti. Non a caso... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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