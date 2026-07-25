L'episodio si potrebbe archiviare come una delle tante violazioni del codice della nautica, delle ordinanze delle Autorità marittime e del buon senso che quotidianamente, in misura esponenziale durante i fine settimana, si verificano all'interno dell'Area marina protetta di punta Campanella. In realtà, l'irruzione di un grande gozzo adibito all'attività di charter all'interno del suggestivo fiordo di Crapolla, a meno di un miglio dalla Marina del Cantone, rappresenta un vero e proprio oltraggio all'ambiente e all'ecosistema. E costituisce anche un pericolo per l'incolumità dei bagnanti. Non a caso... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Massa Lubrense, violato da un grande gozzo che effettuava attività di charter il fiordo di Crapolla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Più donne che uomini nella nuova giunta di Massa LubrenseIl sindaco di Massa Lubrense ha firmato il decreto di nomina della nuova giunta comunale.

Leggi anche: Rel-Azioni: a Massa Lubrense la nuova rassegna culturale che unisce fede, dialogo e contemporaneità