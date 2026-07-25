Martina Franca presenta il progetto SEARCH for ALL | nuovo incontro sul turismo accessibile

Il 28 luglio alle 11, a Palazzo Ducale, si terrà una conferenza stampa a Martina Franca per presentare le attività del progetto “S.E.A.R.CH. for ALL” nel territorio. L’evento riguarda il Comune e fa parte di “Puglia Destination for All – Progetto C”.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il percorso del progetto “S.E.A.R.CH. for ALL” con una nuova tappa dedicata al territorio di Martina Franca. Martedì 28 luglio, alle ore 11, Palazzo Ducale ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle attività che interesseranno il Comune nell’ambito di “Puglia Destination for All – Progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile”. L’iniziativa segue la presentazione regionale dello scorso 21 luglio e punta a illustrare le azioni previste per promuovere un modello di turismo sempre più inclusivo e accessibile, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, degli operatori del settore, delle associazioni e della comunità locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca presenta il progetto “S.E.A.R.CH. for ALL”: nuovo incontro sul turismo accessibile

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