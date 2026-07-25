Mario Dall’Acqua il maestro che dà voce agli ultimi

Mario Dall’Acqua ha dedicato la sua carriera a ritrarre persone emarginate e umili, spesso ignorate dalla storia. Attraverso le sue opere, rappresenta sfollati e vinti, dando loro voce e dignità. La sua pittura combina elementi di spiritualità con una forte attenzione ai soggetti, evidenziando il valore di chi viene tradizionalmente dimenticato. La sua attività artistica si concentra su queste figure, trasformandole in protagonisti delle sue creazioni.

Mario Dall’Acqua ha scelto nella sua vita di raccontare gli uomini che la storia troppo spesso dimentica. Gli umili, gli emarginati, gli sfollati e i vinti diventano i protagonisti di una pittura che unisce spiritualità e profonda attenzione alla dignità della persona. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera e docente per molti anni nei licei artistici, Dall’Acqua (1931-2017) (nella foto) ha formato generazioni di giovani, trasmettendo l’idea che l’arte sia prima di tutto responsabilità, ascolto e testimonianza umana. Questa visione attraversa la sua ricerca. Lo scorso anno il Museo Diocesano di Massa ha ospitato il suo intenso ciclo dedicato alla Speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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