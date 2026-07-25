A Marina Romea il Viale delle Palme rimane impraticabile a causa delle radici degli alberi che sollevano l'asfalto e creano dossi, rendendo difficile il passaggio. Nonostante siano trascorsi due anni dalla raccolta firme, che ha ottenuto circa 1200 adesioni in pochi giorni, e dalle proteste pubbliche, non sono stati effettuati interventi di sistemazione. La situazione dell'arteria stradale non è cambiata nel tempo.

Asfalto sollevato e dossi continui per le radici dei pini. A due anni dalla raccolta firme (chiusa a 1200 in pochi giorni) e dalle proteste ’di piazza’, "a Marina Romea è cambiato poco e niente". Queste le parole di Stefano Moni, che fu tra i promotori dell’iniziativa e ha più volte incontrato le Amministrazioni comunali. "Per il momento – riprende –, al netto di qualche lavoro di importanza secondaria, per lo più ci sono state delle promesse disattese". E il nodo principale, secondo Moni, è viale delle Palme. "Una strada lunga – spiega Moni –, parallela a viale Italia che porta da un capo all’altro di Marina Romea. Ma oggi, purtroppo, percorrerla è impossibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marina Romea ostaggio delle radici: "Viale delle Palme è impraticabile. Da due anni aspettiamo l’intervento"

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