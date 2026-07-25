Un uomo di 40 anni è morto nel Parco Catene, in via dei Tigli, dopo essersi accasciato durante una corsa. Un testimone ha assistito agli ultimi istanti e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

La tragedia nel Parco Catene, in via dei Tigli, un testimone ha assistito agli ultimi istanti e ha lanciato l’allarme. È uscito di casa per allenarsi come probabilmente aveva fatto tante altre volte, ma quella corsa si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 40 anni è morto nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio, mentre faceva jogging nel Parco Catene, in via dei Tigli a Marghera, nel Veneziano. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha assistito agli ultimi istanti del quarantenne, vedendolo rallentare e poi accasciarsi improvvisamente al suolo. Il malore durante la corsa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava correndo all’interno dell’area verde quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Marghera, esce per fare jogging e si accascia nel parco: morto un uomo di 40 anni

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