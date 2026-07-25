Mare troppo caldo temperature fino a 6 gradi sopra la media Gli effetti su pesci ed ecosistema

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mare lungo la tratto toscano ha raggiunto temperature fino a 6 gradi sopra la media stagionale. Questa anomalia climatica interessa le acque costiere e profonde, influenzando la vita marina. Pesci e altre specie marine sono soggetti a stress da calore, mentre alcune aree mostrano segnali di squilibrio ecologico. Le condizioni attuali si riflettono su interi ecosistemi marini, alterando i normali processi biologici.

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Firenze, 24 luglio 2026 – Il mare che bagna la Toscana continua a surriscaldarsi, con temperature superiori alle medie stagionali. Quali conseguenze può avere questo fenomeno sull’ecosistema marino? Lo abbiamo chiesto a Stefano Cannicci, professore di Zoologia all’Università di Firenze, dove insegna Biologia marina e Biologia dei cambiamenti climatici. Professore, quanto è caldo attualmente il mare lungo le coste toscane? “I dati di Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra che integra dati satellitari e misurazioni a terra per il monitoraggio climatico e meteorologico, indicano che nel Mediterraneo siamo mediamente intorno ai sei gradi sopra la media di giugno e luglio, con anomalie particolarmente evidenti nel Tirreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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