Marcell Jacobs ha partecipato agli Assoluti di atletica, ottenendo una partenza veloce in batteria e qualificandosi per la finale. Dopo un infortunio che aveva impedito la sua presenza in una tappa di Diamond League, il velocista italiano ha mostrato segnali positivi in vista delle prossime competizioni. La finale si è disputata con tempi che indicano un buon stato di forma, anche se i risultati ufficiali non sono ancora stati comunicati.

Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara dopo il problema fisico che gli aveva impedito di prendere parte alla tappa di Diamond League in quel di Montecarlo e all’evento del World Continental Tour (livello silver) a Madrid nelle ultime due settimane, facendo intendere di avere risolto ogni criticità muscolare e di avere ben recuperato il proprio stato di forma. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha controllato agevolmente la situazione nelle batterie dei 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, gestendo bene lo sforzo sul rettilineo dello Stadio Ridolfi di Firenze e staccando il biglietto per la finale, che andrà in scena alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs promette bene in batteria agli Assoluti: partenza brillante, in finale per il tempo

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