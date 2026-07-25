Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, ma ha avuto un grosso spavento in partenza. Durante la gara allo Stadio Ridolfi di Firenze, si è alzato troppo presto dai blocchi e ha scattato subito, rischiando di compromettere la corsa. Il suo tempo è stato discreto, nonostante il vento contrario.

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, ma con un grande spavento in partenza: il velocista lombardo si è alzato troppo presto dai blocchi dello Stadio Ridolfi di Firenze ed è scattato a spron battuto. I giudici hanno visionato le immagini più volte e, dopo un’analisi che ha richiesto un paio di minuti, hanno deciso di mostrare un cartellino verde al Campione Olimpico di Tokyo 2020, prevedendo una nuova partenza. Alla ripetizione, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 non ha avuto un eccellente tempo di reazione (0.168), l’accelerazione è sembrata leggermente peggiorata rispetto al mese scorso e nei primi 40 metri è parso meno fluido, probabilmente condizionato dalla temuta falsa di pochi istanti prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs domina gli Assoluti con uno spavento in partenza, tempo discreto con vento contrario

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