Il cantante Sayf ha parlato della morte del suo migliore amico, definendola un colpo durissimo e affermando di pensare spesso a lui. Ha inoltre raccontato di aver trascorso un’infanzia serena a Santa Margherita Ligure, senza sentirsi mancare nulla durante quei anni.

Dall’infanzia a Santa Margherita Ligure al successo in campo musicale: il cantante Sayf si racconta in un’intervista a La Repubblica. Il cantante racconta di aver trascorso un’infanzia serena: “Se quello che vuol sapere è se a Santa Margherita mi sia mancato qualcosa, direi di no: avevo tutto ciò di cui un ragazzino potesse aver bisogno”. Le cose sono cambiate al liceo, quando ha iniziato a farsi carico delle battaglie altrui: “Di fronte alle ingiustizie sentivo di dover fare qualcosa”. L’interprete rivendica principi di giustizia ed equità ma crede che un artista non debba necessariamente schierarsi: “Ognuno ha la sua linea, ed è giusto che la segua”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sayf: “La morte del mio migliore amico è stata un colpo durissimo, penso sempre a lui”

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Sayf parla del brano di Sanremo

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