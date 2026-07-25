Per anni il giornalismo gastronomico si è concentrato su ristoranti difficili da prenotare, ingredienti rari e esperienze esclusive, alimentando il desiderio di un “mangiare normale”.

Per anni il giornalismo gastronomico ha inseguito il desiderio,raccontando ristoranti impossibili da prenotare, ingredienti introvabili ed esperienze esclusive. Parallelamente, una parte dell’informazione alimentare ha scelto la strada dell’allarme permanente: prima il glutine, poi lo zucchero, poi la carne, poi gli alimenti ultra-processati. Tra il sogno e la paura si è persa la capacità di aiutare le persone a orientarsi. Oggi il cibo è al centro della conversazione pubblica e ogni scelta alimentare sembra parlare di salute, ambiente, economia ed etica. Eppure l’abbondanza di informazioni genera spesso più confusione che conoscenza e tra consigli, classifiche e opinioni, molti cercano risposte semplici a questioni complesse. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Piccanti o normali

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