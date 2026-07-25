Maglia mia quanto vali! Il Real domina nessuna italiana in top 10
Il Real Madrid non ha rappresentanti nella top 10 dei giocatori più valutati, secondo una classifica recente. La squadra, nota come i Galacticos, ha costruito un'immagine di grande potenza finanziaria e sportiva, con acquisti di calciatori come Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham sotto la gestione di Florentino Perez. Nel corso degli anni, il club si è trasformato in un marchio globale, associato a un calcio che si avvicina molto all'intrattenimento.
I Galacticos erano diventati essi stessi un marchio. Ricordate? Florentino Perez che acquista, uno dopo l'altro, Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham e il calcio che diventa intrattenimento puro. Il Real Madrid è sempre stato avanti, sin dai tempi in cui strappò Di Stefano al Barcellona, rilanciò Puskas in fuga dall'Ungheria schiacciata dai carri armati sovietici e conquistò in fila le prime cinque Coppe dei Campioni. Più di recente è stato il primo club al mondo a superare la soglia del miliardo di euro di ricavi (già nel 2023-24), ha rifatto il Santiago Bernabeu, trasformandolo in un avveniristico polo dell'intrattenimento attivo 300 giorni all'anno e, all'inizio del mese, ha inaugurato una nuova era. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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