Il fiorettista azzurro ha ottenuto un argento ai Mondiali di Hong Kong, completando una serie di successi che include medaglie ai Giochi e agli Europei. Dopo la gara, ha dichiarato che questa medaglia gli mancava e ha concluso affermando di aver fatto l'en plein.

Il fiorettista azzurro Filippo Macchi parla così dopo l'argento vinto ai Mondiali di Hong Kong: "Ho vinto medaglie ai Giochi, agli Europei e anche ai Mondiali. Peccato solo per la finale, ma oggi l'avversario si è dimostrato più forte". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Macchi: "Questa medaglia mi mancava, ho fatto l'en plein"

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