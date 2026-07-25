L’Università dell’Insubria cresce Con il nuovo Anno accademico debutta il corso in Farmacia

Con l’anno accademico 2026-2027, debutta all’ Università dell’Insubria a Como, il nuovo corso magistrale di Farmacia, che prevede cinque anni di formazione e una laurea abilitante alla professione. È stato presentato ieri mattina: la sede del corso è il campus scientifico di Como, dove si svolgeranno le lezioni e le attività pratiche di laboratorio dell’area chimica e farmacologica. Le attività di laboratorio dell’ambito biologico saranno inoltre organizzate nel polo universitario di Busto Arsizio. L’attivazione del corso è in attesa del decreto di istituzione ufficiale da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l’Anvur, dopo aver già ottenuto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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