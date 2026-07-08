Napoli novità Lukaku | può rimanere a sorpresa!

Notizia in breve

Romelu Lukaku potrebbe accettare una riduzione dello stipendio per rimanere al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, questa opzione è considerata una delle soluzioni possibili nelle trattative tra il giocatore e il club. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la possibilità di una permanenza senza trasferimenti è attualmente in discussione. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.