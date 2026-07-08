Napoli novità Lukaku | può rimanere a sorpresa!
Romelu Lukaku potrebbe accettare una riduzione dello stipendio per rimanere al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, questa opzione è considerata una delle soluzioni possibili nelle trattative tra il giocatore e il club. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la possibilità di una permanenza senza trasferimenti è attualmente in discussione. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Romelu Lukaku potrebbe rinunciare a parte dello stipendio per restare al Napoli: secondo Il Mattino, la riduzione contrattuale rappresenta una soluzione concreta sul tavolo delle trattative. Lukaku: il Mattino rivela l’opzione del taglio salariale. L’attaccante belga non è più soltanto una questione di permanenza o addio. Come rivela Il Mattino, esiste una terza strada che coinvolge direttamente il giocatore: la revisione dell’accordo economico con il club partenopeo. Il quotidiano sottolinea che “ il problema resterebbe l’ingaggio. Ma anche quello non è mica intrattabile “, aprendo a scenari dove Lukaku stesso potrebbe accettare una riduzione della retribuzione per continuare la sua avventura in azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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VERONA-NAPOLI 1-2 | HIGHLIGHTS | 27ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26
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