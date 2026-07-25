Lukaku può restare | Allegri prepara il confronto decisivo

Notizia in breve

Lukaku sta considerando con maggiore attenzione di rimanere al Napoli, contrariamente a quanto si pensava nelle settimane scorse. L’attaccante belga sta discutendo con il club e valutando le offerte ricevute. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre l’allenatore sta preparando un confronto decisivo con il giocatore. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma l’ipotesi di un prolungamento si fa più concreta.