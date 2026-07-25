Lukaku può restare | Allegri prepara il confronto decisivo
Lukaku sta considerando con maggiore attenzione di rimanere al Napoli, contrariamente a quanto si pensava nelle settimane scorse. L’attaccante belga sta discutendo con il club e valutando le offerte ricevute. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre l’allenatore sta preparando un confronto decisivo con il giocatore. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma l’ipotesi di un prolungamento si fa più concreta.
Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe prendere una direzione diversa rispetto a quanto emerso nelle ultime settimane. L’attaccante belga starebbe infatti valutando con maggiore convinzione la possibilità di restare al Napoli. Le proposte provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita non avrebbero acceso il suo interesse. Il centravanti vuole continuare a giocare ad alti livelli e mantenere un ruolo importante ancora per almeno un paio di stagioni. In questo scenario, il Napoli potrebbe offrirgli una soluzione compatibile con le sue ambizioni. Il suo peso all’interno del progetto resterebbe significativo, anche se con una gestione differente rispetto al passato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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