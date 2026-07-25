Lukaku non può essere riserva nel Napoli, e questa dichiarazione cambia le carte in tavola. La situazione del belga, che non può accettare un ruolo di secondo piano, apre uno scenario inatteso per il mercato. La Juventus, nel frattempo, osserva con attenzione, mentre in casa Napoli si cerca una soluzione. La questione legata all’attaccante belga si aggiunge alle tensioni già presenti, senza che siano ancora state prese decisioni definitive.

Non è un vero e proprio caso, ma non c’è solo la questione De Bruyne da risolvere in casa Napoli: cosa succede ora con Romelu Lukaku? La questione è da approfondire e non è solo tecnica, ma economica: l’attaccante ha un costo e per il Napoli sostenerlo può non essere semplicissimo, soprattutto visto che nello stesso ruolo c’è un titolare quasi inamovibile, cioè Hojlund, e c’è un prospetto come Lucca che non ha reso ma su cui è stato fatto un investimento importante. E poi c’è lui, Lukaku, reduce da un buon Mondiale ma da un’annata complicata a causa di un infortunio. Con la consapevolezza di essere un giocatore che a 33 anni può ancora dire la sua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilfattoquotidiano.it - “Lukaku non può fare la riserva”: il messaggio al Napoli cambia tutto, ora si apre uno scenario inatteso. E la Juventus osserva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli-Lukaku, l’agente del belga annuncia l’addio: “Non può fare la riserva”L'agente di Lukaku ha annunciato che il giocatore non può più fare il riserva, segnalando la fine del suo percorso nel Napoli.

Leggi anche: Lukaku-Napoli, con Allegri cambia tutto? Lo scenario scuote l’ambiente

Temi più discussi: Napoli, l'agente di Lukaku: Romelu non resta dove non è voluto; Pastorello: Lukaku numero due al Napoli? La vedo difficile; Allegri parla, il Napoli ascolta: prosegue il lavoro a Dimaro agli ordini di Max; Calciomercato Napoli, Manna: Anguissa e De Bruyne restano, l'assenza di Buongiorno è pesante. Poi il futuro di Lucca e Lukaku.

#Napoli, #Allegri vuole #Vlahovic. Manna ha chiamato il papà Tuttosport: Può fare coppia con #Hojlund. Affare possibile in caso di uscita di #Lucca e Lukaku. Manna aveva già approcciato papà Milos a inizio giugno, con la promessa di risentirsi più avanti se x.com

L'agente di Lukaku: Non può fare il secondo, è uno dei migliori del mondoDurante la conferenza del ds del Napoli Manna è stato toccato anche l'argomento Lukaku, ancora in vacanza dopo il Mondiale ma che presto tornerà a Napoli e capirà quale sarà il suo futuro. In questo m ... corrieredellosport.it

Caso Lukaku, Pastorello apre all'addio: Non può fare il vice di HojlundIl clima attorno al futuro di Romelu Lukaku è bollente. Il matrimonio tra il centravanti belga e il Napoli sembra ormai destinato ai titoli di coda e a confermarlo, senza troppi giri di parole, ci ha ... msn.com