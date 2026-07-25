Lukaku non accetterà mai di essere riserva di Hojlund, secondo quanto dichiarato dal suo agente. La posizione del centravanti belga è chiara e non ci saranno compromessi su questo punto. La trattativa con il Napoli sembra ormai definita, mentre si lavora per un possibile trasferimento di Vlahovic. Nessun cambiamento sulla volontà del giocatore di non accettare un ruolo di secondo piano.

LA RESA DEI CONTI IN ATTACCO E IL SOGNO SERBO. Il destino di Romelu Lukaku alla SSC Napoli è ormai segnato. A squarciare il velo di diplomazia è stato il suo agente, Federico Pastorello, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato inequivocabilmente che il centravanti belga non accetterà mai di fare la riserva. La titolarità inamovibile di Rasmus Hojlund (reduce da una stagione da 12 gol in campionato e 3 in Champions) e la necessità societaria di abbattere il pesante ingaggio da 11 milioni lordi di Big Rom rendono la cessione l’unica via percorribile per il Direttore Sportivo Giovanni Manna. Il club non intende svendere il giocatore, pagato 30 milioni al Chelsea nel 2024, e attende offerte concrete dopo il buon Mondiale disputato negli States. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Lukaku, no a riserva di Hojlund: Manna lavora a Vlahovic

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