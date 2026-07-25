lukaku la juventus ci pensa

La Juventus sta valutando l’ipotesi di ingaggiare Lukaku, il cui nome è circolato con insistenza nelle ultime settimane. L’attaccante, attualmente senza squadra, attrae diversi club di alto livello. Il suo agente lo chiama affettuosamente Romelù. La possibilità di un trasferimento rimane aperta, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Lukaku, che si trova senza contratto, continua a essere un nome caldo nel mercato dei giocatori.

Lukaku è un nome che circola da settimana in casa Juventus. Romelu ( o Romelù come lo chiama il suo agente Pastorello ) Lukaku libero fa gola a parecchi club. Solo a Napoli sembrano non capirlo. È un calciatore che ha segnato tre gol al Mondiale giocando part-time. La butta dentro, ha esperienza da vendere, sa giocare col pallone. Non a caso ieri sera a Sky sempre Pastorello ha detto che non ci pensano proprio a fare i numeri due di Hojlund, lo comprendiamo. La Stampa oggi scrive che Lukaku è un’idea per la Juventus. Scrive così il quotidiano torinese: “C’è un nome che circola (anche) in casa Juve da qualche settimana. È lo stesso nome che d’altronde circola da più di dieci anni, praticamente ogni estate o quasi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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