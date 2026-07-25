Lukaku non intende accettare un ruolo di secondo piano al Napoli. L’agente del calciatore ha dichiarato chiaramente che il suo assistito non prenderà in considerazione questa possibilità. La posizione è stata comunicata ai microfoni di Sky Sport, generando incertezza sul futuro dell’attaccante. La scelta definitiva riguardo al trasferimento non è ancora stata annunciata, ma l’intenzione di Lukaku di non ridimensionarsi nel nuovo club è stata resa pubblica.

Romelu Lukaku non accetta di fare il secondo attaccante al Napoli. Federico Pastorello, agente del belga, ha escluso categoricamente questa ipotesi ai microfoni di Sky Sport, creando una tensione reale sul futuro dell’attaccante. Lukaku: il rifiuto netto della panchina. La posizione di Pastorello non ammette ambiguità. Il belga non scenderà a compromessi sulla gerarchia, indipendentemente dalle esigenze tattiche del Napoli. L’agente ha dichiarato: “Lukaku può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e lo ha dimostrato: è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Lukaku, arriva l’annuncio dell’agente: scelta definitiva sul futuro al Napoli

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