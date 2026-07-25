Luigi Luca Esposito la verità atroce dall’autopsia | Cosa gli hanno fatto

Notizia in breve

L'autopsia sui resti di un uomo di 53 anni ha rivelato dettagli inquietanti sulla sua morte. Gli esami medico-legali hanno evidenziato comportamenti violenti e lesioni che suggeriscono una grave aggressione. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire come siano avvenuti i fatti, cercando di ricostruire tempi e responsabilità. La vicenda resta sotto inchiesta, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto.