L’autopsia ha rivelato che Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto a causa di una grave ferita durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. La relazione indica che la morte si è verificata in seguito alle lesioni riportate, senza altri fattori aggiuntivi. Restano in corso indagini per chiarire le circostanze esatte di quanto accaduto e le modalità dell’intervento.

La morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna, resta al centro di un’inchiesta complessa. I primi accertamenti sul corpo indicano una compromissione delle vie respiratorie, ma sarà l’autopsia disposta dalla Procura a stabilire con precisione che cosa sia accaduto e se vi siano state responsabilità. Il fascicolo aperto dalla Procura bolognese è al momento per omicidio colposo. Sotto esame ci sono le fasi dell’immobilizzazione dell’uomo, l’intervento dei sanitari e le comunicazioni che precedettero l’arrivo dei soccorsi. Un dramma che ha provocato dolore nella famiglia e nuove tensioni nel quartiere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Fakir, spunta la verità atroce dall’autopsia: “È morto così”

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