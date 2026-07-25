Gerry Scotti non prenderà parte a una possibile nuova edizione di “Passaparola” su Canale 5. Secondo le indiscrezioni, l’ex conduttore non sarebbe disponibile a tornare a condurre il quiz, che ha segnato la televisione degli anni Duemila. Al suo posto, sarebbero state scelte due conduttrici di punta. La decisione riguarda la programmazione futura del programma, che potrebbe tornare in onda senza la presenza storica di Scotti.

Passaparola potrebbe tornare su Canale 5, ma senza il volto che ne ha segnato la storia televisiva. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Gerry Scotti non sarebbe disponibile a guidare una possibile nuova edizione del celebre quiz, trasmesso per anni sulle reti Mediaset e rimasto particolarmente legato al pubblico degli anni Duemila. L’ipotesi del rilancio rientrerebbe nella strategia di recupero di programmi storici avviata da Mediaset, che ha recentemente riportato in palinsesto La Ruota della Fortuna. Il ritorno di format già noti rappresenterebbe un modo per intercettare la nostalgia degli spettatori e, nello stesso tempo, proporre titoli riconoscibili in una veste aggiornata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Gerry Scotti.

© Tvzap.it - “Lui fuori”. Gerry Scotti colpo di scena a Mediaset: ” E le due conduttori di punta al suo posto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Lui fuori dal programma”. Gerry Scotti dice no: “E le due conduttrici di punta al suo posto”Gerry Scotti ha annunciato di non partecipare a un nuovo progetto televisivo di Mediaset.

“Fuori Paolo Del Debbio e dentro lui”. Colpo di scena a Mediaset, un altro conduttoreUn conduttore è stato sostituito in un programma di Mediaset, con l’uscita di uno e l’ingresso di un altro.

Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, il look di Samira Lui emoziona Gerry Scotti: Bello l’abbinamento; Edoardo Scotti, figlio unico di Gerry: Oggettivamente è bravo. In camerino vuole riso in bianco, io con i suoi meme ho fondato un'azienda di intelligenza artificiale; Edoardo Scotti: Con i meme di papà Gerry ho creato un'azienda di AI. Lui è il mio modello, non mi è mancato nulla; La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti si scatenano: il saluto a Celentano.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui sbotta su Roger Rabbit. Anche Gerry Scotti è increduloA La Ruota della Fortuna il tabellone dedicato a Chi ha incastrato Roger Rabbit sorprende tutti: Gerry Scotti e Samira Lui non credono all’errore della concorrente ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Gerry Scotti: la confessione in direttaLa Ruota della Fortuna torna su Canale 5 con una nuova puntata ricca di sfide, colpi di scena e momenti leggeri tra Gerry Scotti ... bigodino.it