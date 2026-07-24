Gerry Scotti ha annunciato di non partecipare a un nuovo progetto televisivo di Mediaset. Al suo posto, due conduttrici di punta sono state confermate per la conduzione. La rete sta valutando il ritorno di un altro storico programma, dopo aver riacceso la produzione de La Ruota della Fortuna. La decisione riguarda specificamente la presenza di Scotti nel nuovo format, che non sarà più condotto dall’attuale presentatore.

Dopo aver riportato al centro del palinsesto uno dei giochi televisivi più amati dal pubblico con il rilancio de La Ruota della Fortuna, Mediaset starebbe ragionando sul recupero di un altro titolo che ha segnato la storia dell’intrattenimento italiano. L’idea sarebbe quella di riportare in onda un format rimasto nel cuore di milioni di telespettatori, capace di lanciare tormentoni e volti destinati a diventare protagonisti della televisione. Il progetto, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, sarebbe ormai sul tavolo dei vertici del Biscione. L’obiettivo sarebbe quello di riportare su Canale 5 uno dei quiz più popolari degli anni Duemila, ma con una novità destinata a far discutere: Gerry Scotti, lo storico padrone di casa, potrebbe non essere della partita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Lui fuori dal programma”. Gerry Scotti dice no: “E le due conduttrici di punta al suo posto”

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