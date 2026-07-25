Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 25 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale si sono svolte oggi, sabato 25 luglio 2026, con possibilità di giocare fino alle 19:30. Nella precedente estrazione di venerdì 24 luglio non sono stati registrati né un 6 né un 5+. I numeri vincenti e le combinazioni non sono ancora stati comunicati.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (136) 10 (115) 82 (72) 80 (62) 21 (61) Cagliari: 19 (67) 62 (60) 54 (56) 90 (47) 34 (45) Firenze: 53 (72) 66 (66) 16 (66) 89 (65) 24 (63) Genova: 63 (77) 50 (68) 78 (58) 9 (56) 21 (48) Milano: 65 (81) 39 (74) 31 (73) 6 (63) 55 (50) Napoli: 70 (71) 5 (71) 67 (67) 39 (65) 79 (62) Palermo: 61 (76) 47 (74) 53 (73) 83 (69) 52 (66) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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