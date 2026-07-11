Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 11 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si sono concluse alle 19:30 di oggi, sabato 11 luglio 2026. Per l’ultima estrazione di venerdì 10 luglio 2026, non sono stati registrati né 6 né 5+ come combinazioni vincenti. Le giocate sono ancora possibili fino all’orario di chiusura previsto.

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (128) 66 (116) 10 (107) 48 (88) 82 (64) Cagliari: 19 (59) 62 (52) 54 (48) 46 (44) 90 (39) Firenze: 53 (64) 66 (58) 16 (58) 89 (57) 24 (55) Genova: 63 (69) 50 (60) 78 (50) 64 (49) 9 (48) Milano: 65 (73) 39 (66) 31 (65) 6 (55) 7 (46) Napoli: 40 (140) 1 (119) 84 (77) 45 (67) 70 (63) Palermo: 61 (68) 47 (66) 53 (65) 83 (61) 57 (59) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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