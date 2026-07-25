L’Europeo Under 19 si è concluso con la vittoria della Danimarca sulla squadra italiana ai rigori nella finale per il quinto posto. La competizione ha comunque evidenziato alcuni giovani promettenti, evidenziando come la Serie C possa rappresentare un ambiente di crescita per i talenti italiani emergenti. La partecipazione e le prestazioni degli Under 19 suggeriscono un possibile collegamento tra i giovani calciatori e il campionato di terza divisione.

L’Europeo Under 19 si è concluso con una doccia fredda per l’Italia di Bollini, sconfitta ai rigori dalla Danimarca nella finale per il quinto posto, ma la spedizione azzurra ha comunque regalato segnali interessanti, dimostrando che la Serie C può essere un’importante palestra per i talenti italiani. Dei venti calciatori convocati dal ct, infatti, sette giocano stabilmente in squadre della terza serie. Una scelta coraggiosa per questi prospetti, che hanno deciso di salutare anticipatamente le formazioni giovanili per confrontarsi con il calcio dei grandi. Vannucchi, Rizzo, Sala, Idele, Cocchi, Mosconi e Iddrissou: sono loro gli azzurrini... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’onda verde sulla serie C. I migliori talenti in vetrina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Don't Automate Chaos: Running Lights Out with Sarah Wierman of Fastems

Notizie e thread social correlati

I migliori giocatori italiani della Serie A maschile: talenti e protagonisti del campionatoUn attaccante italiano ha segnato il suo 20º gol in stagione, portando la squadra in testa alla classifica.

Vis Under 17. I talenti biancorossi in vetrinaSi è conclusa agli ottavi di finale la partecipazione dell’Under 17 del club vissino al torneo internazionale Lazio Cup.

Temi più discussi: Traffico in autostrada, come affrontare le code: trucchi e consigli; Weekend da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo; Linea Verde Discovery - L'energia della natura; Esodo di agosto 2026, strade e autostrade nel caos: ecco i giorni da bollino nero e come evitare le code.

#OndaverdeEcivica - Results on X | Live Posts & Updates x.com

L’onda verde sulla serie C. I migliori talenti in vetrinaLa Lega Pro è sempre più trampolino di lancio per le speranze del futuro. Dagli interisti Iddrissou, Mosconi e Zarate all’atalantino Idele, quanti nomi. sport.quotidiano.net

L’onda verde sulla 90/91: sensori smart sui semafori per non fermarsi al rossoUn’onda verde semaforica per consentire ai filobus della linea 90/91 di attraversare gli incroci senza mai trovare il rosso, e quindi senza fermarsi. Una sperimentazione, per ora, su circa 5 ... milano.repubblica.it