L’omaggio di Hendel a Pinocchio | Burattino moderno e sfaccettato
Un artista ha dedicato un omaggio a Pinocchio, definendolo un burattino moderno e sfaccettato. L’evento si svolge alla vigilia di uno spettacolo intitolato “Pinocchio compie 200 anni”, previsto per il giorno successivo presso una libreria locale. L’iniziativa coinvolge la lettura e l’interpretazione del personaggio, con l’obiettivo di celebrare il suo anniversario. La rappresentazione si terrà in un locale di Lucignana.
Alla vigilia del suo spettacolo “Pinocchio compie 200 anni“, che domani andrà in scena alla “Libreria sopra la Penna“ di Alba Donati a Lucignana (comune di Coreglia) nell’ambito del festival letterario “ Little Lucy “, l’attore Paolo Hendel ci racconta con grande entusiasmo come è nato questo speciale omaggio al famoso burattino e al suo ideatore, lo scrittore Carlo Collodi, a duecento anni dalla nascita. L’appuntamento domani alle 17.30 con il preludio musicale a cura di Giuseppe De Nitto (fisarmonica) e Giacomo Heita Ferracci (violino). Poi le letture di Paolo Hendel. Come nasce questo spettacolo? "Parte tutto dalle menti creative di Alba... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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