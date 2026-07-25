L’omaggio di Hendel a Pinocchio | Burattino moderno e sfaccettato

Notizia in breve

Un artista ha dedicato un omaggio a Pinocchio, definendolo un burattino moderno e sfaccettato. L’evento si svolge alla vigilia di uno spettacolo intitolato “Pinocchio compie 200 anni”, previsto per il giorno successivo presso una libreria locale. L’iniziativa coinvolge la lettura e l’interpretazione del personaggio, con l’obiettivo di celebrare il suo anniversario. La rappresentazione si terrà in un locale di Lucignana.