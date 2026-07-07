7 luglio buon compleanno Pinocchio | oggi il burattino di Collodi compie 145 anni

Il 7 luglio 2026 si celebra il 145° anniversario di Pinocchio, il personaggio creato da Carlo Collodi. La data segna il giorno in cui il burattino di legno è stato originariamente pubblicato. Da allora, Pinocchio è diventato un simbolo della letteratura per l'infanzia. La ricorrenza viene ricordata in varie occasioni, senza che siano state organizzate manifestazioni ufficiali.

Firenze, 7 luglio 2026 – Oggi, 7 luglio, ricorre il compleanno di Pinocchio. Ma quante candeline spegne il burattino più famoso del mondo? Compie ben 145 anni. Tanti infatti ne sono trascorsi da quel 7 luglio 1881 che vide l’uscita, sul Giornale per i bambini, della prima puntata di una storia destinata a divenire tra le più lette al mondo. A quasi un secolo e mezzo di distanza, sotto la nuova guida del presidente Giordano Bruno Guerri, il Parco di Pinocchio e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi continuano a coltivare l’eredità di un’opera che non ha smesso di parlare a generazioni di lettori. Per festeggiare la ricorrenza assieme ai tanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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