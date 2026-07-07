7 luglio buon compleanno Pinocchio | oggi il burattino di Collodi compie 145 anni

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 7 luglio 2026 si celebra il 145° anniversario di Pinocchio, il personaggio creato da Carlo Collodi. La data segna il giorno in cui il burattino di legno è stato originariamente pubblicato. Da allora, Pinocchio è diventato un simbolo della letteratura per l'infanzia. La ricorrenza viene ricordata in varie occasioni, senza che siano state organizzate manifestazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 7 luglio 2026 – Oggi, 7 luglio, ricorre il compleanno di Pinocchio. Ma quante candeline spegne il burattino più famoso del mondo? Compie ben 145 anni. Tanti infatti ne sono trascorsi da quel 7 luglio 1881 che vide l’uscita, sul Giornale per i bambini, della prima puntata di una storia destinata a divenire tra le più lette al mondo. A quasi un secolo e mezzo di distanza, sotto la nuova guida del presidente Giordano Bruno Guerri, il Parco di Pinocchio e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi continuano a coltivare l’eredità di un’opera che non ha smesso di parlare a generazioni di lettori. Per festeggiare la ricorrenza assieme ai tanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

7 luglio buon compleanno pinocchio oggi il burattino di collodi compie 145 anni
© Lanazione.it - 7 luglio, buon compleanno Pinocchio: oggi il burattino di Collodi compie 145 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCANDALO: ORGANIZZO UN WEEKEND ROMANTICO CON LA MIA CRUSH CIAMY MA LO SNACK CLUB ROVINA TUTTO

Video SCANDALO: ORGANIZZO UN WEEKEND ROMANTICO CON LA MIA CRUSH CIAMY MA LO SNACK CLUB ROVINA TUTTO

Notizie e thread social correlati

L’anima toscana di Pinocchio : "Burattino irriverente come Collodi"Duecento anni fa a Firenze nasceva Carlo Lorenzini, conosciuto come Carlo Collodi, autore di Pinocchio.

Una mostra in ricordo di Luigi Lopez a Civita Castellana – “Omaggio a Pinocchio: il burattino di Carlo Collodi, il film di Luigi Comencini e la musica di Luigi Lopez in un viaggio da favola in terra di Tuscia”A Civita Castellana si tiene la prima edizione di una mostra dedicata a Luigi Lopez, autore e compositore.

Argomenti più discussi: 7 luglio, buon compleanno Pinocchio: oggi il burattino di Collodi compie 145 anni; Buon compleanno Pinocchio! Le attività per i 145 anni del burattino; Maxi retrospettiva a Shanghai dedicata al pluripremiato architetto Jean Nouvel; Il Parco di Pinocchio festeggia il compleanno del burattino il 7 luglio.

pinocchio 7 luglio buon compleanno7 luglio, buon compleanno Pinocchio: oggi il burattino di Collodi compie 145 anniPer festeggiare la ricorrenza assieme a piccoli e grandi, il Parco di Pinocchio dedica promozioni speciali ed entrata gratuita. Ed è nuovo record: hanno raggiunto quota 200 le lingue e i dialetti del ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web