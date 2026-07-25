A Lodi è stata completata la riqualificazione della sede della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in via Papa Giovanni XXIII. I lavori, finanziati dalla Regione con un milione di euro, hanno riguardato circa mille metri quadrati. La struttura ha continuato a operare durante tutto il periodo di ristrutturazione.

Lodi – Completata la riqualificazione della sede della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di via Papa Giovanni XXIII. I lavori, finanziati dalla Regione per un milione, hanno interessato mille metri quadrati senza interrompere l’attività della struttura. Gli interventi hanno riguardato sia gli impianti tecnologici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento e sicurezza sia gli ambienti interni, ripensati per recuperare nuovi spazi funzionali. Umanizzati i luoghi di cura con pareti dai colori chiari, bagni rinnovati e ambienti più accoglienti per bambini, ragazzi e famiglie. Seguiti 5mila pazienti. La struttura, diretta dalla dottoressa Francesca Beccaria con la coordinatrice infermieristica Daniela Zanoncelli, segue oggi circa cinquemila pazienti tra 0 e 18 anni: tremila a Lodi, 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, al fianco dei giovani: riqualificata con un milione la Neuropsichiatria Infantile

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