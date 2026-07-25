Due educatrici dell’entroterra anconetano sono state accusate di maltrattamenti e abbandono di minori. Le accuse sono state presentate in seguito a un’indagine condotta dalle autorità competenti, che ha portato al riaccendersi del dibattito sulla tutela dei bambini nei contesti educativi. Lo psicologo ha commentato come i maltrattamenti possano creare una frattura profonda tra i minori e il mondo degli adulti. L’indagine è ancora in corso e le persone coinvolte sono state sospese dalle funzioni.

I maltrattamenti e l’abbandono di minori contestati a due educatrici nell’entroterra anconetano riaprono il tema della tutela dei più piccoli nei contesti educativi. Fatti e responsabilità saranno accertati dalla magistratura, ma la vicenda ripropone con forza la necessità di garantire luoghi sicuri e monitorati per l’infanzia. Ne parliamo con Giuseppe Lavenia, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi delle Marche. Dottor Lavenia, quali possono essere le conseguenze psicologiche, a breve e lungo termine, di maltrattamenti e umiliazioni subiti in una fascia d’età così delicata come quella tra i 3 e i 6 anni? "Tra i 3 e i 6 anni l’adulto è una vera e propria bussola emotiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo psicologo: "Una frattura profonda col mondo degli adulti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guarire Senza Bisogno di Nessuno — Il Metodo di Carl Jung

Notizie e thread social correlati

Quando l’infanzia imita il mondo degli adultiLe feste per bambine stanno includendo sempre più elementi ispirati al mondo del benessere e dell'estetica degli adulti, come trattamenti di bellezza...

Leggi anche: Comprendere il partner senza giudicare, ascoltare davvero e riconoscere le sue emozioni. Lo psicologo Paolo Antonelli spiega perché l'empatia è uno degli ingredienti più importanti per una relazione sana e duratura

Argomenti più discussi: Lo psicologo: Una frattura profonda col mondo degli adulti; Kate Middleton: Durante le cure oncologiche non riuscivo più a mantenere la concentrazione. È allora che ho iniziato a colorare. Il commento dello psicologo sui benefici dell'attività creativa; Un Posto al Sole, anticipazioni 17 luglio: Gianluca prova a reagire, Jimmy preoccupa Niko e Manuela; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio: Marina perde il controllo, paura per Jimmy.

Lo psicologo: Una frattura profonda col mondo degli adultiI maltrattamenti e l’abbandono di minori contestati a due educatrici nell’entroterra anconetano riaprono il tema della tutela dei più piccoli nei contesti educativi. Fatti e responsabilità saranno ... ilrestodelcarlino.it

ULTIMA ORA: Marco Bezzecchi non idoneo a causa di una frattura alla clavicola sinistra reddit