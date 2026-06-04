Comprendere il partner senza giudicare ascoltare davvero e riconoscere le sue emozioni Lo psicologo Paolo Antonelli spiega perché l' empatia è uno degli ingredienti più importanti per una relazione sana e duratura

Da iodonna.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno psicologo ha spiegato che l'empatia è fondamentale in una relazione. Ha sottolineato che comprendere il partner senza giudicare, ascoltare attentamente e riconoscere le sue emozioni sono elementi chiave. Ha anche evidenziato che sentirsi visti, accolti e compresi rappresenta uno dei bisogni più profondi nelle relazioni. Tuttavia, ha aggiunto, nella vita quotidiana non sempre è semplice superare il proprio punto di vista per entrare in contatto con quello dell’altro.

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S entirsi visti, accolti e compresi è uno dei bisogni più profondi all’interno di una relazione. Eppure, nella quotidianità, non sempre è facile andare oltre il proprio punto di vista per entrare davvero in contatto con quello dell’altro. L’ empatia diadica, ovvero la capacità di comprendere emozioni e sentimenti del partner, rappresenta una risorsa fondamentale per costruire fiducia, complicità e vicinanza. Lo psicologo Paolo Antonelli spiega perché coltivarla può migliorare concretamente la qualità della vita di coppia. Problemi di coppia? La regola del 2-2-2 forse può aiutare X Entrare nel mondo dell’altro. L’empatia diadica: una preziosa risorsa da coltivare nella relazione di coppia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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