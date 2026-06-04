Comprendere il partner senza giudicare ascoltare davvero e riconoscere le sue emozioni Lo psicologo Paolo Antonelli spiega perché l' empatia è uno degli ingredienti più importanti per una relazione sana e duratura

Notizia in breve

Uno psicologo ha spiegato che l'empatia è fondamentale in una relazione. Ha sottolineato che comprendere il partner senza giudicare, ascoltare attentamente e riconoscere le sue emozioni sono elementi chiave. Ha anche evidenziato che sentirsi visti, accolti e compresi rappresenta uno dei bisogni più profondi nelle relazioni. Tuttavia, ha aggiunto, nella vita quotidiana non sempre è semplice superare il proprio punto di vista per entrare in contatto con quello dell’altro.