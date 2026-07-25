Durante un controllo stradale in provincia di Oristano, un uomo ha cosparso un agente di benzina e ha dato fuoco a quest’ultimo. L’incidente si è verificato nel Comune di Cabras e ha coinvolto un solo agente. L’uomo è stato fermato e arrestato subito dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, che ha provocato ferite e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Non sono stati riportati altri dettagli sulle motivazioni dell’aggressore.

Momenti di terrore a Cabras, in provincia di Oristano, dove un normale controllo stradale si è trasformato in un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Un automobilista, fermato dagli agenti perché procedeva con evidenti difficoltà alla guida e senza patente, avrebbe reagito tentando di incendiare un poliziotto e l’auto di servizio utilizzando una tanica di benzina. L’uomo è stato bloccato e arrestato con le accuse di tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo e il rifiuto dell’alcoltest. L’episodio è avvenuto nel centro di Cabras, dove una pattuglia della polizia stava effettuando un normale posto di controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Lo fermano a un posto di blocco, poi l’orrore: cosparge un agente di benzina e appicca il fuoco

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