Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha fatto lavorare la squadra prima di staccarsi. Un altro corridore si è mantenuto in testa, mentre un terzo ha passato per primo il GPM hors catégorie del Col de Sarenne. La classifica generale vede il leader in solitaria, con altri ciclisti che seguono a distanza. La cronaca della giornata si è conclusa con questa situazione in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.12 Kuss passa per primo sul GPM hors categorie del Col de Sarenne. Carapaz passa con 20? di ritardo. 16.11 E’ sempre Pogacar a guidare il quartetto con anche Del Toro, Evenepoel e Martinez. Seixas ha un ritardo di circa 40?. 16.10 Adesso aumenta il margine di vantaggio di Kuss. Lo statunitense ha accelerato ancora e se si gira vede Carapaz decisamente più lontano. 16.09 15 km alla fine della tappa! 16.08 Rilancia ora Kuss, ma Carapaz rimane a poche decine di metri di distanza. Hindley è invece segnalato a 50? di ritardo dalla testa. 16.07 Salgono a 25 i secondi di distacco di Seixas sul gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas fa lavorare la squadra e poi si stacca! Kuss solo al comando

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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