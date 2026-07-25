Sepp Kuss, in testa alla tappa del Tour de France 2026, ha dovuto rallentare a causa di una caduta di catena in discesa. Mentre Kuss si ferma, Richard Carapaz continua a spingere e si mantiene in corsa. Seixas si stacca dal gruppo della maglia gialla, allontanandosi dal plotone principale. Kuss rischia di perdere terreno, ma il resto dei ciclisti rimane in movimento. La classifica generale resta invariata, con i leader che cercano di consolidare le posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.22 Che rischio per Sepp Kuss! Lo statunitense rischia di cadere in discesa ed è costretto a rallentare per una caduta di catena. 16.21 Seixas ha fatto lavorare la squadra per mettere in difficoltà Del Toro e prendersi il podio, ma adesso rischia addirittura di perdere la quarta posizione. Martinez, che lo segue in classifica, ha un ritardo da lui di 3?. Al momento Seixas è distanto dal gruppo maglia gialla, in cui c’è anche il francese della Bahrain, di 1’25”. Nell’ultima salita verso l’Alpe d’Huez deve dare tutto fino in fondo. 16.19 Jai Hindely ripreso dal gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kuss in testa, ma Carapaz non molla. Seixas si stacca dal gruppo maglia gialla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Live reaction tappa 20 Tour de France 2026 - LOTTA APERTA PER LA MAGLIA A POIS

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz stacca Johannessen, gruppo maglia gialla a meno di 1?Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Carapaz ha staccato Johannessen in un tentativo di fuga.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Hindley e Kuss in testa. Il gruppo maglia gialla rimontaOggi, durante la tappa del Tour de France 2026, Hindley e Kuss si sono posizionati in testa, mentre il gruppo con la maglia gialla ha iniziato a...

Temi più discussi: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar domina sull’Alpe d’Huez! Seixas fatica, crolla Ayuso; Tour de France, oggi tappa 20: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE: seguiremo la Ventesima Tappa, ultima frazione di montagna tra Le Bourg d’Oisans e Alpe d’Huez, con tre GPM Hors Catégorie e un dislivello di oltre 5400 metri. Scopriamo come andrà la tappa in tempo reale con live trac x.com

Opinione impopolare: Alpe d'Huez è al limite, e non era neanche la migliore atmosfera di questo Tour de France reddit

Tour de France, vince la tappa dell'Alpe d'Huez, Pogacar in maglia giallaDopo l'ennesima impresa di Pogacar ieri sull'Alpe d'Huez, il Tour de France affronta oggi la penultima tappa, la 20^. Quasi 5500 metri di dislivello e salite mitiche come il Galibier e di nuovo ascesa ... sport.sky.it

Tour de France, Pogacar trionfa sull'Alpe d'Huez e batte il record di PantaniAlla Grande Boucle è il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez. Tappa corta, nemmeno 128 km, ma quattro GPM che potrebbero ribaltare la classifica generale, compreso il più atteso che porterà al ... sport.sky.it