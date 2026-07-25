LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il tratto di trasferimento

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di trasferimento del Tour de France 2026, un ciclista ha indossato la maglia verde, simbolo della classifica a punti, con 502 punti. Il corridore è un danese di una squadra Lidl-Trek. Al secondo posto si trova un ciclista belga con 455 punti, distanziato di 57 punti. La tappa di oggi si svolge in modalità trasferimento e non prevede competizioni di velocità o salita. La classifica generale non ha subito variazioni significative in questa fase.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 11:29 Mads Pedersen della Lidl-Trek indossa la maglia verde.  Il danese guida la classifica a punti con 502 e precede il belga Jasper Philipsen, secondo a 455, di cinquantasette lunghezze. 11:26 Se la gara dovesse svilupparsi con una fuga numerosa in cui sono presenti tantissimi scalatori di grande livello fra i battistrada, occhio agli attaccanti nati come Carapaz, Kuss, Rubio, Arensman, Bernal e a tanti adatti ad un terreno del genere. 11:23 Il duello più atteso, in termini di classifica generale, è quello tra Isaac Del Toro e Paul Seixas. I due, separati da 24”, si sfideranno, in un duello senza esclusione di colpi, per la conquista del terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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