LIVE Italia-Georgia 1-0 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | inizia il primo quarto!
Al minuto 7.18, un giocatore italiano ha segnato il primo gol della partita, portando il punteggio sull’1-0. Poco dopo, alle 7.55, è iniziato il primo quarto, con la palla passata alla squadra avversaria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.18? Gooooooooooool, Gianazza spedisce il pallone in porta, Italia-Georgia 1-0. 7.55? Inizia il primo quarto! Palla alla Georgia. 06.56 Inni nazionali in corso. 06.54 La vincente giocherà tra due giorni alle ore 12.15. 06.49 Questa invece la Georgia: 1 GVETADZE Giorgi Goalkeeper 13062002 2 TKESHELASHVILI Saba Centre Back 14012004 3 DADVANI Valiko Centre Back 07082002 4 SHUSHIASHVILI Nika (C) Wing 18041999 5 BITADZE Andria Centre Forward 17051997 6 VASIC Dusan Wing 17071993 7 JAKHAIA Khvicha Centre Back 16091996 8 AKHVLEDIANI Besarion Wing 28012004 9 MESKHI Giorgi Wing 25041998 10 MAGRAKVELIDZE Giorgi Wing 21011998 11 CHIKOVANI Luka Wing 09072004 12 ROGAC Dragoljub Wing 28041998 13 KAPANADZE Beka Goalkeeper 28071993 14 ADEISHVILI Sandro Centre Forward 06091999 06. 🔗 Leggi su Oasport.it
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