Nella partita di Nations League femminile di volley, l’Italia ha perso il quarto set 13-18 contro l’Ucraina. L’ace ucraino ha portato il punteggio a favore delle avversarie. In campo sono entrate Cambi ed Egonu al posto di Orro e Antropova. Durante il set, Orro ha commesso una brutta alzata, e le ucraine hanno murato il primo tentativo di Fahr. La partita è stata aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-18 Ace ucraino. In campo Cambi ed Egonu per Orro e Antropova. 13-17 Brutta alzata di Orro, le ucraine murano il primo tempo di Fahr. 13-16 Passa la parallela di Nudha da posto quattro. Omoruyi in campo per Nervini. 13-15 Invasione a muro delle ucraine. 12-15 Muro ucraino su Nervini da posto quattro. 12-14 Mani fuori vincente di Nudha, il muro delle azzurre non riesce ad incidere come nel set precedente. 12-13 Diagonale, ancora, di Antropova! Time-out di Velasco. 11-13 Nudha cerca e trova il pallonetto, ma anche in questo caso la deviazione del nastro è stata decisiva. 11-12 Diagonale stretta di Nudha da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 2-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: difficoltà delle azzurre nel quarto set, 13-18

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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