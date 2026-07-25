LIVE Italia-Brasile 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | equilibrio in avvio 10-9
La partita tra Italia e Brasile termina il primo set 11-10, con un attacco di Ana Cristina. L’Italia risponde con due difese di Antropova, ma commette un'invasione a rete su un colpo di Diana. Il punteggio segna 10-9 in favore delle brasiliane, in un avvio equilibrato. La partita è in corso, con scambi rapidi e continui cambi di vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-10 Parallela incontenibile di Ana Cristina. 11-9 Contenuta due volte Antropova, poi invasione a rete di Diana. L’opposta azzurra sta faticando. 10-9 Diagonale imprendibile di Ana Cristina. 10-8 Pazzesco punto. Fersino palleggia in bagher da terra, poi mani fuori di Nervini. 9-8 Diagonale perentorio di Sylla. 8-8 Diagonale strettissimo di Bergmann. 8-7 Lunga la parallela di Rosamaria. 7-7 Lunga la battuta di Roberta. 6-7 Antropova murata da Diana. 6-6 Difeso il pallonetto di Sylla, Bergmann trova il pareggio in diagonale. 6-5 Mani fuori di Rosamaria. 6-4 La moviola dà ragione all’Italia: c’è stato il tocco a terra del pallone sul pallonetto di Sylla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE
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