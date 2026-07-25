LIVE Italia-Brasile 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | equilibrio in avvio 10-9

Notizia in breve

La partita tra Italia e Brasile termina il primo set 11-10, con un attacco di Ana Cristina. L’Italia risponde con due difese di Antropova, ma commette un'invasione a rete su un colpo di Diana. Il punteggio segna 10-9 in favore delle brasiliane, in un avvio equilibrato. La partita è in corso, con scambi rapidi e continui cambi di vantaggio.