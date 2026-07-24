LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Ferrari parte forte anche nella FP2 Antonelli lontano

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, la Ferrari ha mostrato un buon passo, ma un pilota non è riuscito a migliorarsi, risultando lontano dai tempi dei primi. La classifica vede al comando Lando Norris, con un tempo di 1:19.228, seguito da Max Verstappen, che si trova a circa 0,2 secondi di distanza. La sessione si è conclusa con Norris in prima posizione, mentre altri piloti hanno accumulato tempi più elevati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1. Lando Norris (McLaren) 1:19.228 2. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.193 3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.357 4. George Russell (Mercedes) +0.434 5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.492 6. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.572 7. Nico Hülkenberg (Audi) +0.913 8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.142 9. Kimi Antonelli (Mercedes) +1.465 10. Oscar Piastri (McLaren) +1.570 11. Alexander Albon (Williams) +1.745 12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.144 13. Carlos Sainz (Williams) +2.198 14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +2.380 15. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.404 16. Sergio Perez (Cadillac) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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