LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Ferrari parte forte anche nella FP2 Antonelli lontano
Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, la Ferrari ha mostrato un buon passo, ma un pilota non è riuscito a migliorarsi, risultando lontano dai tempi dei primi. La classifica vede al comando Lando Norris, con un tempo di 1:19.228, seguito da Max Verstappen, che si trova a circa 0,2 secondi di distanza. La sessione si è conclusa con Norris in prima posizione, mentre altri piloti hanno accumulato tempi più elevati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1. Lando Norris (McLaren) 1:19.228 2. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.193 3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.357 4. George Russell (Mercedes) +0.434 5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.492 6. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.572 7. Nico Hülkenberg (Audi) +0.913 8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.142 9. Kimi Antonelli (Mercedes) +1.465 10. Oscar Piastri (McLaren) +1.570 11. Alexander Albon (Williams) +1.745 12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.144 13. Carlos Sainz (Williams) +2.198 14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +2.380 15. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.404 16. Sergio Perez (Cadillac) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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