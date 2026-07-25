LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | si avvicina l’inizio delle gare

Notizia in breve

Alle 17.15 si è aperta la gara di lancio del martello maschile ai Campionati Italiani di atletica 2026. La startlist include dieci atleti, tra cui Iaccoa, Camilli, Costa, Falloni, Bodean, Lazzaretto, Lingua, Migliano, Olivieri e Ongorato. La competizione è in corso e gli atleti stanno iniziando i loro lanci.