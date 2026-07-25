LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | si avvicina l’inizio delle gare
Alle 17.15 si è aperta la gara di lancio del martello maschile ai Campionati Italiani di atletica 2026. La startlist include dieci atleti, tra cui Iaccoa, Camilli, Costa, Falloni, Bodean, Lazzaretto, Lingua, Migliano, Olivieri e Ongorato. La competizione è in corso e gli atleti stanno iniziando i loro lanci.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Questa la startlist del lancio del martello maschile: 1 – IACOCCA Filippo Maria 2 – CAMILLI Davide 3 – COSTA Davide 4 – FALLONI Simone 5 – BODEAN Catalin 6 – LAZZARETTO Alex 7 – LINGUA Marco 8 – MIGLIANO Filippo 9 – OLIVIERI Giorgio 10 – ONGARATO Michele 17.12 Fa molto caldo, la temperatura supera i 30°. 17.09 Si gareggia a Firenze, nell’impianto Luigi Ridolfi. 17.06 Ricordiamo che oggi in gara nei 100 metri maschili ci sarà anche il campione olimpico di Tokyo 2021, Marcell Jacobs. 17.03 Le danze saranno aperte dal lancio del martello maschile, alle ore 17.30. 17.00 Tra circa mezz’ora inizierà il programma di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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