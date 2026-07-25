Liris FdI | Cucchi accuse infondate su morte allieva GdF

Notizia in breve

Un senatore di Fratelli d’Italia ha risposto alle dichiarazioni di una parlamentare riguardo alla morte di una giovane allieva della Guardia di Finanza. Il politico ha affermato che le accuse sono infondate e ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui risultati delle indagini in corso. La questione rimane aperta fino a eventuali sviluppi ufficiali.