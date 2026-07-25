Liris FdI | Cucchi accuse infondate su morte allieva GdF
Un senatore di Fratelli d’Italia ha risposto alle dichiarazioni di una parlamentare riguardo alla morte di una giovane allieva della Guardia di Finanza. Il politico ha affermato che le accuse sono infondate e ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui risultati delle indagini in corso. La questione rimane aperta fino a eventuali sviluppi ufficiali.
Il senatore di Fratelli d’Italia replica alle parole della parlamentare sulla morte della 22enne allieva della Guardia di Finanza: “Indagini ancora in corso, no a sentenze preventive” Secondo Liris,le parole della parlamentare rappresentano un comportamento irresponsabile e indegno di chi rappresenta le istituzioni,poiché la magistratura è ancora impegnata ad accertare quanto accaduto. Il senatore contesta inoltre il rischio di alimentare processi mediatici e di speculare su una tragedia umana per ottenere visibilità, sottolineando come chi ricopre incarichi pubblici abbia il dovere della prudenza e del rispetto dei fatti. Nel mirinoanche la definizione della struttura aquilana come una scuola degli orrori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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