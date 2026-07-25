L’Inter sta accelerando per Romero, con l’obiettivo di chiudere l’affare già la prossima settimana in Asia. Per quanto riguarda il centrocampo, però, la società ha bisogno di cedere alcuni giocatori prima di poter completare eventuali acquisti. La trattativa per Romero si sta svolgendo con decisione, mentre le operazioni sul fronte delle cessioni sono ancora in fase di definizione. La squadra lavora per rispettare i tempi stabiliti.

di Francesco Aliperta L’Inter accelera per Romero, l’affare può chiudersi la prossima settimana. Per il centrocampo, invece, servono prima le cessioni. La trattativa che porta Cristian Romero all’ Inter entra ufficialmente nel vivo, facendo registrare importanti passi in avanti. Arrivano aggiornamenti significativi direttamente dal ritiro estivo dei nerazzurri in Germania, grazie alle parole dell’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, che ha fatto il punto sullo stato della trattativa e sulle prossime mosse del club. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter La volontà del difensore argentino di fare ritorno in Italia e la determinazione della dirigenza nerazzurra stanno riducendo sensibilmente le distanze con il Tottenham. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter accelera per Romero: l’operazione può chiudersi in Asia. Per il centrocampo servono prima le cessioni

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ROMERO: L'INTER ACCELERAECCO COME CAMBIEREBBE LA DIFESALE ULTIME VERSO IL KARLSRUHER

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